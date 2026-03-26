◆センバツ第８日▽２回戦大阪桐蔭６―５三重＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・甲子園）大阪桐蔭が激闘を制して８強入り。史上７校目の甲子園通算８０勝（１８敗）を成し遂げた。三重とは過去２度対戦して２勝０敗だが、１４年夏は決勝で４―３、１８年春の準決勝でも３―２で延長１２回サヨナラ勝ちしており、この日も延長１０回タイブレークで１点差勝ちと雪辱に燃える三重を返り討ちにした。無死一、二塁から始ま