阪神の坂本が決戦前夜に張った煙幕は相手は不気味に感じるだろう。「巨人は新戦力とか今までにない感じもありますが、でもあまり考えすぎても、その考えさせるのが狙いかもしれないですし。自分たちがコントロールできることに集中するだけです」虎の頭脳派捕手。のらりくらりの発言も、すでに相手ベンチ、相手打者との駆け引きかもしれない。遊撃で開幕スタメンが濃厚な小幡は東京ドームの新しい人工芝への対応を完了。「最