横浜F・マリノスは26日、同クラブのトップチームに所属するFW遠野大弥の負傷について発表した。遠野については、3月22日に行われた明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第8節の川崎フロンターレ戦（○5−0）に先発出場していたものの、1点リードで迎えた前半アディショナルタイム、川崎Fのコーナーキックを跳ね返し、カウンターでボールを持ち運んだ際に負傷。倒れ込んだまま起き上がることができず、担架に乗せられ