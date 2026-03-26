JR東海は、2026年10月1日から東海道新幹線に導入する個室タイプの上級クラスについて2人で利用できるタイプの座席のイメージ画像を初めて公表しました。JR東海は、2026年10月1日から東海道新幹線のN700S車両の一部に従来のグリーン車を超える上級クラスとして完全個室タイプの座席を導入します。このタイプの座席は1人用と、2人用が1編成に1部屋ずつ設けられる予定で、すでに1人用座席のイメージは公開されていましたが、今回、2人