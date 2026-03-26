宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）は26日、公式ホームページを更新し、公演チケットの高額転売事案があったことを明らかにした。警視庁はこの日、宝塚歌劇公演チケットの高額転売を行ったとして、チケット不正転売禁止法違反容疑で、都内の60代女性を書類送検した。同劇団では、この事案について触れ、「2019年に『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』が施行され、弊社が主催する宝塚歌劇