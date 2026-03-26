愛の小籔大説教この記事の画像を見るお笑い芸人・小籔千豊さんの『愛の小籔大説教』（主婦の友社）が話題だ。発売前にもかかわらず、Amazonでベストセラー１位（個人全集の全集・選書の売れ筋ランキング3/16調べ）を獲得。本書は小籔さんが約10年続けている単独トークライブ「小籔大説教」をヒントにしたお悩み相談本。「小籔大説教」とは、会場のお客さんに書いてもらった悩みに小籔さんがその場で即興で答えるトークライブだ。