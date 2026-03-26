愛知県豊田市の公園で車止め用のチェーン約120メートルが盗まれました。 豊田市によりますと25日午後3時ごろ、市民から市役所に、御立公園のチェーンが切れて無くなっていると通報がありました。 約30分後に市の職員が現地を確認した際は、被害場所を特定できませんでしたが、26日の午後3時ごろに同じ職員が再度確認し、無くなっているのを把握したということです。 無くなったのはステンレス製の