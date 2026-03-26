【モデルプレス＝2026/03/26】26日、東京・立川ステージガーデンにてABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）によるイベント「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）が開催された。ここではイベントの模様を写真とともにまとめる。【写真特集】【写真】「今日好き」最新美男美女カップル登場◆「今日好き」大型イベント「青春祭2026」これまで