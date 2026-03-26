JR札幌駅は北海道旅行や出張などで多くの人が立ち寄る駅のひとつ。そんな好立地にさらに駅直結という、JRタワーホテル日航札幌の22階にあるスカイリゾートスパ「プラウブラン」に行ってみた。【写真で見る】スカイリゾートスパ「プラウブラン」の入店からサ飯まで！「JRタワーホテル日航札幌」のスカイリゾートスパ「プラウブラン」■札幌駅直結！雨や雪にも濡れずに行けるスカイリゾートスパスパレセプションカウンターJR札幌駅に