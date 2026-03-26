春の足元を軽やかに彩る、特別なコラボシューズが登場♡レディースブランドemmiとUGG®がタッグを組み、機能性とファッション性を兼ね備えた別注モデルが誕生しました。華やかなカラーリングと快適な履き心地で、デイリーからアクティブシーンまで幅広く活躍。これからの季節にぴったりな一足は、コーディネートを一気に春らしくアップデートしてくれます♪ 春を彩る別