モデルでタレントの藤田ニコルさんは3月24日、自身のInstagramを更新。大きくなったおなかが目立つショットを公開しました。【写真】藤田ニコルのふっくらおなか「花柄ワンピかわいい似合う」藤田さんは「アフタヌーンティーの日お買い物もしたり沢山動きたかったのでLVスニーカリーナを履いておでかけ」とつづり、5枚の写真を投稿。かわいらしいジャケットとスカートを着用しています。おなかがふっくらとしていることが分かり