ABEMAは、人気キャラクター作品「ちいかわ」初のスマートフォンアプリ『ちいかわぽけっと』の1周年を記念し、「ちいかわ公式無料チャンネル」にて27日から31日まで、5日連続でテレビアニメ全話を無料で一挙放送する。【画像】ちいかわ＆ハチワレの誕生日祝い…アニメ『ちいかわ』場面カット「ちいかわ」は、なんか小さくてかわいいやつ（通称：ちいかわ）たちの日常を描く、イラストレーター・ナガノ氏によるX発の人気マンガ作