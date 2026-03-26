欧州連合（EU）欧州委員会の本部＝2月26日、ブリュッセル（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は26日、「エックスビデオズ」や「ポルノハブ」などの大規模な四つのアダルトサイトが巨大IT企業を規制する「デジタルサービス法（DSA）」に違反しているとの暫定的な見解を発表。未成年者の利用を防ぐ措置といった保護策が不十分だと指摘した。アダルトサイト側には反論の機会がある。違反が最終的に確