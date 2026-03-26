イラン保守強硬派のファルス通信は２５日、国会の民生委員会がホルムズ海峡の通過料を徴収するための新法の草案をほぼ完成させ、来週にも適法性などの審査を受けた上で、本会議に上程すると報じた。イランはホルムズ海峡の支配権を制度的に確立する方針だ。同海峡の安全航行を巡っては、軍や政府高官などが個別の見解を示し、２００万ドル（約３億２０００万円）の通過料が徴収されたとの情報もあるなど、不透明な点が多かった