作品の魅力を大きく左右するのが、俳優と役柄の相性です。NHK朝ドラ『ばけばけ』でも、登場人物の個性に自然と溶け込む演技が作品の世界観を引き立てています。All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』でハマり役だったと思う男性俳優」ランキングを紹介します！【10位まで
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