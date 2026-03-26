2026年3月25日より、東京メトロでクレジットカードのタッチ決済による乗車サービスがスタートしました。すでにサービスが導入されている6社（京王電鉄、京浜急行電鉄、西武鉄道、東急電鉄、東京都交通局、横浜高速鉄道）に加え、同日からは新たに5社（小田急電鉄、小田急箱根、相模鉄道、東京地下鉄、東武鉄道）でもタッチ決済が利用可能となります。使い慣れたクレジットカード1枚で、鉄道会社をまたぐ場合も（11社局54路線729駅