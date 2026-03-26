原告全員を新潟水俣病と認めるよう命じる判決が出た行政訴訟について3月26日、県と新潟市は控訴しました。中原市長は「市民の命と健康を守る市長という立場で大変悩んだ」と述べました。26日午後、報道陣の前に立った新潟市の中原市長。新潟市・中原市長「断腸の思いでの決断であります。断腸の思いであると」繰り返し強調した「断腸の思い」という言葉。水俣病の症状を訴えながら患者と認められなかった男女8人が県と新潟市を相手