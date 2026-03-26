日常生活や事務的な手続き、そして季節の風景の中で使われている言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした脳のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、心がひかれる様子を表す言葉から、大切にしている愛用品の呼称、さらに海辺のファッションや文字を書き入れる動作まで、4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、