アメリカのパントン社は、毎年9月に次の春夏シーズンのトレンドカラー情報を発表しています。今回は、2025年9月に発表された「2026春夏トレンドカラー」から8種類の配色を作り、「2026春夏トレンドカラーあなたの好きな配色は？」というアンケート調査を行いました。（有効回答数：59件、集計期間：2025年10月28日〜2026年3月3日）今回は、上位に選ばれた配色を使ったおすすめのコーディネート例をご紹介！ ぜひ春夏の装いの参考に