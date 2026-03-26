ボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会の会期中、スマートロボットが勢ぞろいしている。新華網が伝えた。分科会の会場で先端技術を披露する人型ロボットから会場内外で24時間体制で稼働する水陸空スマート清掃ロボットやゲスト応対サービスロボットまで、多様なスマート設備が総会の運営を全方位的にサポートし、スマートな会議運営を科学技術の力でバックアップしている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）