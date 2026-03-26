上質さと走りを極めたマツダの新SUVマツダは2026年3月19日、ミッドサイズSUV「CX-60」を商品改良し、同日より発売しました。最上級となるグレードはどのようなモデルなのでしょうか。2022年のデビュー以来、マツダのラージ商品群を牽引するCX-60。今回の改良では「機能性・快適性・安全性」のさらなる引き上げが図られ、よりドライバーとクルマが一体となる「走る歓び」を追求したモデルへと進化しました。【画像】超カッコイ