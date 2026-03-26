26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』に出演した鳥谷敬氏と真中満氏が巨人打線について言及した。鳥谷氏は「本当にメンバーを見たら、経験値があるのは坂本選手くらいしかいないので、ガシッと固まって5番ぐらいに打ってくれると、ダルベック選手も後ろに任せて打ちやすいとなってくる」と分析し、「坂本選手、中山選手あたりが頑張ってくれると流れが変わってくるのかなと思っています」と話