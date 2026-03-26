Image: Kyle Barr/Gizmodo US マルチツール端末Flipper Zero。開発者やガジェットファンにとっては楽しいオモチャであり、悪いやつにとっては恰好のハッキングツール。つまり使い側次第なのですが、プログラミングなどテック知識がない人には無用の長物なマニアック端末であり、それがまたウケている理由でもあります。が、このFlipper Zeroに現代のテック業界のマストアイテム「AI」を組み