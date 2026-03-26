「ニトリ」から生まれたインテリア雑貨「デコホーム」は、3月中旬から、接触冷感素材を使用した「Nクールのモチモチぬいぐるみクッションシリーズ」を、一部店舗と「ニトリネット」で販売開始した。【写真】ユニークな古代魚が登場！新作の“サカバンバスピス”も■手洗い可能で快適今回発売された「Nクールのモチモチぬいぐるみクッションシリーズ」は、人気の接触冷感素材「Nクール」と、抱きしめたくなる“モチモチ”の触