佐賀県武雄市に4月に開学する武雄アジア大の初年度入学予定者が、定員140人の3割に満たない39人にとどまることが26日、分かった。一般選抜や学校推薦を含む受験者数が50人と低迷した。小松政市長は記者会見し「誘致には私も率先して関わっただけに責任を感じている」と述べた。