医療や工学が連携した、最先端の製品などがお披露目されました。 長崎大学などが産学官で進めてきた、研究の成果発表が行われました。 医師の業務シフト作成の時間を数十時間短縮できるシステムや、手軽に自分で口腔ケアができる技術などが披露されました。 長崎大学内にある研究開発拠点『CROSS Nagasaki』。 産学官が気軽に連携し、新しい製品などを生み出すことを目的に去年開設され、今月1周年を迎えたことから2