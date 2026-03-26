戦闘の終結に向けたイランとの交渉をめぐり、アメリカのトランプ大統領は「手遅れになる前に真剣な態度に改めるべきだ」とイラン側に警告しました。トランプ大統領は26日、自らのSNSに「イラン側の交渉者はとても異質で奇妙だ」と投稿しました。そのうえで、トランプ氏は「イラン側は取引に応じるよう懇願している。にもかかわらず対外的には“アメリカ側に提案を検討している”だけだとコメントしてる。大きな間違いだ」などと強