現役引退を表明していたグランプリ覇者の小野俊之（４９）＝大分・７７期・Ａ２＝が２６日、別府２Ｒを３着で終えて、３０年間の競輪人生に幕を下ろした。「今の自分があるのは別府競輪のお客さまのおかげです。最後のレースで確定板に載れたことは本当に良かったです」。引退を決断したのは昨年１１月。「力が入らない。これが現実。とにかく競輪が大好きで、ものすごく楽しかった。全く後悔はなく感謝しかありません」。思い