国内男子ゴルフツアーを主管する日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）は２６日、都内で会見し、日系投資ファンドの日本産業推進機構グループ（ＮＳＳＫ）と契約を結び、新会社「株式会社ジャパン・プロゴルフツアー（Ｊ―Ｔｏｕｒ）」を１７日付で設立したと発表した。４月から新体制で人気が低迷するツアーの活性化を図る。ＪＧＴＯは選手と競技関連に専念。Ｊ―Ｔｏｕｒはツアー運営や事業面を担い、巨額の資金を投入して選手の