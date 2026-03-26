巨人の橋上オフェンスチーフが２６日、東京ドームの全体練習後に取材対応。開幕オーダーは２７日の試合当日に決定する見通しを明かした。オープン戦で浦田俊輔内野手、増田陸内野手、佐々木俊輔外野手らが猛アピール。ＦＡで加入した松本剛外野手、新外国人のダルベック内野手ら新戦力を含めて野手陣の層が底上げされた。橋上チーフは「まだ少し悩んでいるみたいですね。今日話しましたけど、いくつか悩まれてるところがあるみ