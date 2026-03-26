元大阪府知事・元大阪市長の松井一郎氏が、２６日放送のラジオ大阪「藤川貴央のちょうどえぇラジオ」（月〜木曜・前９時）にレギュラー出演し、「大阪都構想」について言及した。大阪都構想を巡っては、大阪府議会で２４日、大阪都構想の制度案を作る法定協議会の設置議案の採決が見送られ、継続審議とし３月議会が終了。大阪市議会では議案の提出がされず、議会で審議が行われなかった。これについて問われた松井氏は、「横