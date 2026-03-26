【モデルプレス＝2026/03/26】2025年12月末に11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）を脱退した石井蘭が4月25日、両国国技館にて開催される「DANCE HOLIC 15TH ANNIVERSARY」に出演することがわかった。2026年3月26日、公式Instagram通じ発表した。【写真】脱退発表した元ME:Iメンの近影◆石井蘭、復帰初ステージ決定ME:I脱退後、初ステージとなる石井は「Dream Hype Section」にて、唯一の女性アーティストによるコラボステージ