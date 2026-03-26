イラン情勢が不透明さを増す中、政府は石油の供給不足に備え、きょう26日から国家備蓄を順次、放出しています。鹿児島県内ではガソリン価格が少しずつ下がる中、値下げできないスタンドもあります。 政府は26日から、全国11か所の国家備蓄の石油を順次、放出しています。 鹿児島県内では、あす27日からENEOS喜入基地で国内需要の3日から4日分、来月1日から志布志国家石油備蓄基地で4日から5日分を放出する予定です。 国家備蓄