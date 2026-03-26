26日の鹿児島県内は、各地で20度を超えて春の陽気となりました。桜の名所、鹿児島市・甲突川沿いではあす27日から、飲食を伴う団体での花見が解禁されます。桜の開花状況を取材しました。 鹿児島市の甲突川河畔に26日、設置された花見の解禁を知らせる看板。 鹿児島中央駅側の高見橋から、天保山橋までの緑地などであす27日から、飲食を伴う団体でのお花見が解禁されます。 「こちらではまだつぼみの桜の木が多いですが、少しず