【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた林田拓也（たくや）と村谷はるなが26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）に出演した。【写真】「今日好き」美男美女カップル、ステージ上でハグ◆「今日好き」たくはるカップル、たくやがハグを受け止め腕