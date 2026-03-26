こちらは、奄美群島が中世に琉球王国の一部だったことを示す古文書です。奄美大島・宇検村に残されていました。国の文化審議会は26日、この古文書を「国指定重要文化財」とするよう、文部科学大臣に答申しました。 国の文化審議会が国指定重要文化財とするよう答申したのは、奄美大島・宇検村に残る「琉球国王朱印状」です。 およそ400年前、琉球王国が奄美大島の役人などを任命する際につくった公文書で、琉球国王の朱印が押さ