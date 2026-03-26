おととし、情報漏えいの罪で逮捕・起訴された鹿児島県警の元生活安全部長の裁判を巡る動きです。 被告の男が「当時の本部長が枕崎警察署での盗撮事件を隠ぺいした」と主張する中、鹿児島地裁は、被告側が求めていたこの事件の証拠を開示する決定を出しました。鹿児島地検はあす27日までに不服を申し立てるか判断します。 この事件は、県警の元生活安全部長・本田尚志被告が、警察の内部情報を記者に漏らしたとして、国家公務員法