俳優の橋本環奈さんが2026年3月25日にXを更新し、韓国旅行をしていたと報告した。「韓国アイドルメイク体験楽しかったね〜」橋本さんは3月23日に最終回を迎えた月9ドラマ「ヤンドク！」（フジテレビ系）で主演を務めていた。橋本さんは25日にXで、「実はドラマ撮影終わって、韓国行ってました」と報告。旅行を楽しんだようで、「ほんと全然写真撮らなすぎて、、りっちゃん（川栄さん）とも撮りたかった」「喋りすぎた。笑」と俳優