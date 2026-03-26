ドル高圏で揉み合い、中東情勢にらんで原油高・株安・債券安と警戒感広がる＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドルが小幅に上昇。金融市場全体では、原油高・株安・債券安など中東情勢をめぐる不透明感が支配的になっている。一方、為替市場ではドル買いが先行したものの、持続性に欠けており、主要通貨ペアは前日ＮＹ終値付近に吸い寄せられている。方向感が欠如している背景には、本日のＮＹカットオプションで現行水準付