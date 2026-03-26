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本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模 3/26（木） EUR/USD 1.1450（8.77億ユーロ） 1.1500（32.0億ユーロ） 1.1525（6.89億ユーロ） 1.1575（6.31億ユーロ） 1.1600（14.0億ユーロ） 1.1700（6.65億ユーロ） 1.1750（5.98億ユーロ） USD/JPY 158.00（7.89億ドル） 160.00（5.56億ドル） GBP/USD 1.3350（11.0億ポンド） ユーロドルは1.1500と1.1