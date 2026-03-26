日本相撲協会は26日、都内で理事会を開き、昨年全日本選手権準優勝の金沢学院大の大森康弘（22＝追手風部屋）と、昨年国民スポーツ大会準優勝の日体大のリ・ビル・クリストファー（22＝雷部屋）の幕下最下位格付け出しを承認した。石川県穴水町出身出身の大森は、同郷の大先輩である北陣親方（元小結・遠藤）の勧誘を受けて追手風部屋に入門。今月18日には金沢学院大で入門会見を行った。昨年の全国学生選手権8強、全日本選手