女性が刺された商業施設「サンシャインシティ」の出入り口付近＝26日午後8時52分、東京・池袋26日午後7時15分ごろ、東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」内にある店舗「ポケモンセンターメガトウキョー」で、女性が男に刃物のようなもので首などを刺された。警視庁によると、男は自身の首付近を刺した。いずれも意識不明で搬送され、病院で死亡が確認された。殺人容疑で捜査している。捜査関係者によると女性は男と面識