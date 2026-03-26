開幕出場選手登録名簿が公示され、阪神は6選手が初めて開幕1軍メンバー入りした。新人唯一の開幕1軍メンバー入りとなったドラフト3位・岡城快生（22＝筑波大）は「まずは代走とか、盗塁を決めてアピールしたい。代打でも守備でも活躍したい」と意気込んだ。春季キャンプ後に支配下選手登録された嶋村麟士朗（22）は「キャッチャーはもちろんですが、打撃でも期待されていると思うので代打の準備とかしっかりしたい」と腕ぶし