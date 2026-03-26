東京・池袋のサンシャインシティの刃物事件で、意識不明で搬送された女性店員と男の死亡が確認されました。 【映像】事件現場付近の様子午後7時15分ごろ、豊島区東池袋にあるサンシャインシティの中にある店舗で「刃物を持った男が暴れている」などと110番通報が多数ありました。捜査関係者などによりますと、サンシャインシティの2階にある「ポケモンセンター」で男が両手に刃物を持ち20代の女性店員を刺しました。そ