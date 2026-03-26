緊迫が続くイラン情勢。政府は26日、石油の「国家備蓄の放出」を開始しました。ガソリンをはじめ石油関連製品の相次ぐ値上げ。その余波は学生の胃袋を支えるお弁当店にも広がろうとしています。新潟市西区のお弁当店。食欲をそそる音とともに大きなから揚げが積み上げられていきます。新潟大学の五十嵐キャンパス近くにあり客のおよそ8割が学生の人気店です。＜大学院生＞「いつも満足なボリュームで値段もリーズナブ