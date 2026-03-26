横浜FCは26日、昨季まで在籍したFW伊藤翔(37)が現役を引退すると発表した。伊藤は中京大中京高時代から「和製アンリ」の異名を持った選手で、高校卒業後にフランスリーグのグルノーブルに入団。当時、高校のトッププレーヤーがJリーグを経由せずに欧州クラブとプロ契約を結ぶことは異例だった。2010年に帰国すると、その後は清水エスパルス、横浜F・マリノス、鹿島アントラーズ、そして21年から横浜FCに在籍。21年途中には松