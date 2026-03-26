本日の日経平均株価は、米国・イラン和平交渉を巡る不透明感が意識され、前日比145円安の5万3603円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は12社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、ＡＩＤＣ向け光デバイス周辺のキーカンパニーとして波状的な買いが続