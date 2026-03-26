26日午前、上越市国府の県道で路線バスと軽乗用車が衝突する事故がありました。軽乗用車を運転していた80代の男性がケガをし、病院に搬送されました。 事故があったのは、上越市の県道・春日山城直江津線です。警察によりますと、26日午前11時20分ごろ、上越モールから佐内入口に向かう路線バスと軽乗用車が出合い頭に衝突しました。この事故で軽乗用車を運転していた80代の男性が、左の目頭から出血し病院に搬送されまし