この記事をまとめると ■近年では日本の軽トラックが海外で注目されている ■スズキはスーパーキャリイに向けて「スズキセレクトプラス用品」を用意している ■軽トラを使ったレジャー文化として今後の発展にも期待されている 軽トラの可能性を広げる「スズキセレクトプラス用品」とは？ 近年、軽トラックがにわかに脚光を浴びているという。これまで海外では自動車として認められず、「トラックの形をしたおもちゃ」といったよ