26日（木）、2025-26シーズン 大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のチャンピオンシップ（CS）進出会見の開催が発表された。 この記者会見は、4月10日（金）から開幕するSVリーグ女子のCSに先立ち行われる。開催日時は4月6日（月）14:00～14:30を予定しており、CSに出場するSVリーグ女子8クラブの代表選手1名が登壇する。 現時点でCS進出が決まっている6チームからは、それぞれ